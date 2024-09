Il fratello di Emiliano e l' appalto a sua insaputa FdI | Michele tiene famiglia

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di venerdì 13 settembre 2024) La funzionaria che ha firmato la determina di 41.016,88 euro non sapeva, evidentemente neanche il cognome le è sembrato conosciuto. Il presidente, naturalmente, non era al corrente, d'altra parte con i fratelli magari parla poco. Figuriamoci poi la presidente del Consiglio regionale pugliese, la piddina Loredana Capone, neanche lei era edotta, «la politica non si occupa di queste cose», e comunque cia precisare che la procedura è stata corretta. Insomma tutto a posto a Bari per l'ennesima bufera che scuote il presidente, quello che rivendicò di aver portato l'allora sindaco Antonio Decaro a casa della sorella di un boss, salvo poi correggersi e precisare che forse aveva avuto un vuoto di memoria. Ed anche stavolta la vicenda che lo riguarda, se non altro è paradossale, così come paradossali sono le giustificazioni dei protagonisti coinvolti.