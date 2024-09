Il film racconta l' odissea di una giovane madre a Teheran e arriva in sala in occasione dell' anniversario della morte della ragazza diventata icona uccisa il 16 settembre 2022

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di venerdì 13 settembre 2024) Presentato nella sezione Panorama al Festival di Berlino, La bambina segreta è il secondodel regista iraniano Ali Asgari (Kafka a). E arriverà nelle sale italiane dal 19, con il patrocinio di Amnesty International Italia, indi Mahsa Amini. Lairaniana morta il 16in seguito all’arresto per la mancata osservanzaa legge sull’obbligo del velo è oggi un’di libertà che ispira tutte le donne, in Iran e nel mondo. Sadaf Asgari interpreta Fereshteh in una scena del“La bambina segreta”.