Franco Ragaini morto dopo un mese di agonia l’ex finanziere era stato investito sull’Adriatica a Porto Sant’Elpidio Fermo

(Di venerdì 13 settembre 2024)Sant'Elpidio (), 13 settembre 2024 - Non ce l’ha fattodi 85 anni residente ada un furgone il 13 agosto scorso.unesatto di, l’uomo è spirato questa mattina in ospedale a seguito dei gravi traumi riportati.era entrato subito in coma e non si è più risvegliato. La figlia della vittima, appresa la notizia, ha annunciato che presenterà, tramite il suo legale, l’avvocato Ugo Pierlorenzi, una denuncia all’autorità giudiziaria per omicidio stradale a carico del conducente del veicolo, un 55enne dititolare di uno storico forno del posto.