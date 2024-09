F1 Charles Leclerc | Non abbiamo girato tanto ma siamo molto competitivi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 13 settembre 2024)ha concluso in testa la seconda sessione di prove libere del Gran Premio dell’Azerbaijan a Baku: una giornata complicatissima per il monegasco cominciata andando a muro durante le FP1 e con i problemi allo sterzo durante la prima parte delle FP2 che il numero 16 ha denunciato in maniera veemente al box. Queste le sue considerazioni in zona mista al termine di questo venerdì, comunque positivo sullatà della vettura: “Non c’èda analizzare. Ho frenato un po’ troppo a destra, la pista era sporca, sono andato dritto, era tardi per girare e sono andato a muro. Non il modo migliore di iniziare, ma ho ancora confidenza con la macchina e il circuito mi piace”. Sul problema durante le FP2: “All’inizio della FP2avuto un problema con un nuovo componente messo in macchina. Losemplicemente tolto e sostituito.