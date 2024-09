Coppa Davis l’Italia vince la sfida contro il Belgio | decisivo il successo nel doppio

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di venerdì 13 settembre 2024) Ancora una volta si conferma l’affidabilità dei nostri due italiani nel, grazie a loroile fa un passo in più verso le final 8 di. Una partita molto combattuta quella vista all’Unipol Arena di Bologna, da entrambe le parti si aveva la responsabilità di una doppia vittoria, il match in sé e latotale. Alla fine i nostri due portacolori sono riusciti ad avere la meglio, sfruttando un’ottima lucidità nei momenti chiave del match come il tiè-break nel primo set e l’ultimo game in risposta nel secondo. La partita termina dopo 1 ora e 26 minuti con il punteggio di 7-6 / 7-5, la prossima avversaria delsarà l’Olanda. L'articololaililnelCalcioWeb.