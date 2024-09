Coppa Davis 2024 Cobolli perde con Bergs | il Belgio pareggia 1-1 con l’Italia Ora il doppio

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di venerdì 13 settembre 2024) Bologna, 13 settembrel’incontro ilcon. Zizouha sconfitto Flavioper tre set a zero (6-3, 6-7, 6-0) e fa 1-1 il match di giornata. Lo fa dopo che Matteo Berrettini aveva vinto, in apertura di programma del 13 settembre del Gruppo A di, con l’avversario belga Alexander Blockx per 3-6, 6-2, 7-5. Ora è la volta delcon Simone Bolelli e Andrea Vavassori, che puntano alla vittoria, con la coppia belga Gille/Vliegen. Partita decisiva. ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.