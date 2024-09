CM com – Stadio Inter e Milan adesso che succede? Tutte le ipotesi sul tavolo|Primapagina

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di venerdì 13 settembre 2024) 2024-09-13 12:52:00 Fioccai e discussioni a causa dell’ultima news pubblicata sul web: Eche? Ci risiamo. La partita per il nuovodi proprietà dirimane aperta ad ogni tipo di soluzione, dopo che le due società hanno ufficialmente respinto la proposta del sindaco dio Beppe Sala di concedere a WeBuild la ristrutturazione “light” di San Siro. Le due delegazioni hanno giudicato non congrua la valutazione sui costi da 400 milioni di euro e non hanno ritenuto sufficienti i benefici per un investimento di tale portata su una struttura risalente agli Anni Venti e che tra qualche decina d’anni necessiterebbe di un nuovovento. A questo punto, tornano in auge differenti scenari cheavevano preso in considerazione in passato, oltre ai piani alternativi che le due squadreesi hanno portato avanti più recentemente.