Banco BPM cede asset immobiliari non strumentali per 295 milioni di euro

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di venerdì 13 settembre 2024) Verona. Il Consiglio di Amministrazione diBPM ha deliberato in data odierna di prore a un’operazione di cessione mediante cartolarizzazione di un portafoglio di oltre 330 immobili di proprietà ad uso non strumentale, il cui valore di bilancio complessivo è pari a circa 295di(Progetto “Square”). L’operazione rappresenta un passo avanti fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi del piano industriale 2024-26, che prevede la dismissione del 50% del patrimonio non strumentale: con il completamento di Square, il valore di bilancio del suddetto patrimonio si attesterà a 479di(valore pro forma in base ai dati al 30.6.2024), a fronte dei 915dial 30.9.2023 (ultima data di riferimento prima dell’annuncio del piano).