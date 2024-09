Audi Q6 e-tron la prova de Il Fatto it – Il salto di qualità della seconda generazione – FOTO

trong>Audi

(Di venerdì 13 settembre 2024) Per quanto riguarda i nuovi prodotti, la transizione verso la mobilità elettrica ditrong> prosegue senza sosta e il lancionuova Q6 e-ne rappresenta una pietra miliare. Oltre a essere un modello completamente inedito è anche la prima auto a nascere sulla piattaforma PPE che è stata sviluppata appositamente per le vetture elettriche insieme a Porsche. Può sembrare un argomento assai tecnico e non molto interessante, poiché riguarda tutto quello che non si vede e che rimane sotto la carrozzeria, ma in realtà è fondamentale, perché questa architettura determina un passo in avanti nell’utilizzo quotidiano. Le batterie da 100 kWhQ6 e-, infatti, lavorano a una tensione di 800 Volt e accettano fino a 270 kW di potenza in fase di ricarica.