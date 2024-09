Arch Zavanella | Settimana prossima il primo progetto sullo stadio

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di venerdì 13 settembre 2024) Ginoitetto di fiducia di Aurelio De Laurentiis, è intervenuto nel corso della trasmissione ‘A Pranzo con Umberto Chiariello’ in onda su Radio Crc in merito al nuovoMaradona: Presenterò unal Presidente “Presenterò unal presidente, il quale farà le modifiche e le osservazioni necessarie e poi deciderà quando presentarlo al Comune di Napoli. Molto presto credo che lo presenteremo al presidente, già nella. Stiamo aspettando che il presidente ci convochi, poiché la parte di base dell’abbia finita. Stiamo parlando di concept. E’ la prima fase progettuale in cui stabiliamo se quello che pensiamo di progettare sia corretto e giusto. Lo schema fondamentale è di avvicinare le tribune al campo e, quindi, di eliminare la pista d’atletica.