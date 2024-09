Albanesi carica la Maceratese | Sensazioni positive per il futuro

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 13 settembre 2024) "Subito sono rimasto impressionato dalla rosa, l’allenatore è riuscito a creare un bel gruppo e darci efficaci trame di gioco". Il fantasista Lorenzoera fiducioso che lasarebbe potuta partire con il piede giusto nel campionato di Eccellenza, nonostante l’Urbania sia un osso duro. Alla fine i biancorossi hanno fatto il pieno, ma adesso c’è un altro ostacolo da superare e poi ce ne saranno ancora altri in un cammino molto lungo. "Io – aggiunge – mi aspetto tante coseperché possiamo contare su un gruppo competitivo, poi ho notato livelli alti degli allenamenti per l’elevata qualità dei compagni". Perè iniziata positivamente la nuova esperienza. "Ho sempre giocato a Montegiorgio e per una stagione a Castelfidardo, provoforti nella mia prima esperienza in un club così importante e in una piazza storica".