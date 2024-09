12enne cerca di scavalcare una recinzione di ferro ma rimane infilzato | incubo in pieno giorno

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 13 settembre 2024) Un ragazzino di 12 anni è rimasto gravemente ferito in un drammatico incidente avvenuto a Cavallino, in provincia di Lecce. Il giovane è statoda una delle punte appuntite di unainmentreva dila struttura che delimita un parco nella zona, noto come “Casina Vernazza“. L’episodio è avvenuto nel tardo pomeriggio di mercoledì, poco dopo le 18, e le cause esatte del gesto restano ancora da chiarire. Secondo le prime ricostruzioni, il ragazzo avrebbe tentato di arrampicarsi sullaper motivi sconosciuti, ma qualcosa è andato storto. Durante la manovra, il giovane ha perso l’equilibrio, finendo per infilzarsi col braccio destro su una delle lance metalliche della. La scena drammatica ha immediatamente allarmato i presenti, che hanno prontamente chiamato i soccorsi.