Via degli Spadari oggi si inaugura la nuova Coop

(Di giovedì 12 settembre 2024) Si accenderà, con l’zione del supermercato in Via25, unainsegnanel centro storico di Ferrara. Il negozio diAlleanza 3.0, i lavori per la cui realizzazione erano cominciati agli inizi di aprile, ha richiesto un investimento di 2,3 milioni di euro e rappresenta un nuovo presidio dellaerativa nel cuore del centro storico del capoluogo estense. Lasi affianca infatti a quella di via Mazzini,ta nel 2018, e troverà sede al piano terra dello storico Palazzo del Raguseo. Un immobile di pregio, protagonista del un profondo progetto di restauro. Salgono così a cinque i supermercatiin città, punti di riferimento per la spesa di oltre 58 mila soci ferraresi, che nel 2023 hanno usufruito, grazie a promozioni esclusive e a quelle dedicate a tutti i consumatori, di vantaggi per la spesa pari a più di 11 milioni di euro.