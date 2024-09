Test di ingresso a Medicina Viola è la numero uno in Italia | Era il mio sogno fin da piccola

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 12 settembre 2024) E’ un’aretina la "uno" nella graduatoria nazionale per entrare alla facoltà di. Si chiamaCutini. Aldi luglio, tra 44 mila partecipanti in tutta, ha raggiunto il punteggio massimo 90/90. Come lei altri 600 giovani aspiranti medici, maha potuto avvalersi del fatto che fosse la piùcandidata, compirà 19 anni il 28 dicembre. "Non mi aspettavo questo risultato, ma è il coronamento di tanto studio. Avevo provato ilanche a maggio, per capire come era, determinata a luglio a superarlo", operazione riuscita. Se pur con qualche difficoltà. "Quest’anno ho avuto la maturità scientifica, quindi ho avuto poco tempo per studiare, solo a luglio. Cercavo di avvantaggiarmi facendo qualcheanche in classe mentre i compagni venivano interrogati. Più di un prof mi ha brontolato, non permettendolo.