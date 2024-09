Temptation Island 13 Alfred e Anna sono ancora una coppia dopo il docu-reality? L' indiscrezione su Sofia

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di giovedì 12 settembre 2024) Sembra essere svelato il percorso di una delle sette coppie che stanno partecipando alcondotto da Filippo Bisciglia su Canale 5: ecco cosa dicono i rumors. Martedì 10 settembre è iniziato un nuovo viaggio dei sentimenti, quest'anno ilprodotto da Maria De Filippi ha raddoppiato, con una prima stagione in onda a luglio ed un'altra iniziata questa settimana. Una delle setteche abbiano conosciuto nella prima puntata diè stata quella composta dae *. Il destino diLei, 27 anni, è laureata in psicologia, lui, 25 anni, vivono entrambi a Perugia.fidanzati da 1 anno e 9 mesi ma non convivono. La ragazza ha scritto alla redazione perchè non riesce a fidarsi di