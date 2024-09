Sul clima scienza e religione convergono Purtroppo però la politica non ascolta

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 12 settembre 2024) Papa Francesco, nel viaggio che attraversa due continenti, ribadisce le sue Encicliche Laudato Si’ e Fratelli Tutti, e parla di fratellanza riferendosi alle guerre e ai profughi, e di rispetto per l’ambiente, che va salvaguardato. Giovanni Paolo II, in occasione del Giubileo del Mondo Agricolo, disse: “Da Dio la terra è stata affidata all’uomo ‘perché la coltivasse e la custodisse’. Quando si dimentica questo principio, facendosi tiranni e non custodi della natura, questa prima o poi si ribellerà”. Benedetto XVI istituì, il primo settembre, la Giornata Mondiale di Preghiera per il Creato e unì la custodia del creato con la possibilità di ottenere la pace: “se vuoi coltivare la pace, coltiva il creato”. Gran parte dei partiti politici italiani, soprattutto di destra, non condivide queste posizioni, ma anche la “sinistra” non le considera priorità stringenti.