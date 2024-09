Stop al liceo voluto da Giorgia Meloni ? Altra panzana di una sinistra disperata

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 12 settembre 2024) Il Consiglio di Stato non ha espresso un parere favorevole suldel "Made in Italy" ma non si tratta certo di uno. A chiarirlo è stato il ministero dell'Istruzione di Giuseppe Valditara, che in una nota ha spiegato: "Sta girando la notizia di un presuntodel Consiglio di Stato aldel Made in Italy (riportata anche su siti importanti) ma la realtà non è questa. Il parere del Consiglio di Stato è interlocutorio e non definitivo". "Nella giornata di oggi - si legge ancora nella nota - è pervenuto il parere della Conferenza Stato-Regioni, che è pienamente favorevole. Peraltro, nel parere del Consiglio di Stato non vengono poste osservazioni rilevanti e, dunque, non ci sarà alcuno ''. Nell'interesse stesso della scuola italiana sarebbe sempre utile, prima di diffondere notizie allarmistiche, verificarne il fondamento".