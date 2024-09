Sorgesana sul retro maglia del Napoli | De Laurentiis svela i dettagli

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di giovedì 12 settembre 2024) Aurelio De, Il presidente della SSCpresenta la partnership triennale concome Back-of-Shirt sponsor. Aurelio Deha presentatocome nuovo sponsor delche comparirà suldelle maglie da gara in Serie A per la stagione 2024/2025. L’annuncio è stato fatto durante una conferenza stampa a D’Angelo Villa Caterina, alla presenza di Nicola Arnone, patron del marchio. La partnership tra SSCe SGAM Spa, proprietaria di, ha radici profonde. Iniziata nell’estate del 2005, ha accompagnato il club azzurro per 19 delle 20 stagioni della gestione De, dalla serie C fino alla conquista dello scudetto.non solo rinnova il titolo di “Acqua Ufficiale della SSC”, ma rilancia la propria visibilità posizionandosi suldella Prima Squadra e della Primavera.