Senese bloccata a Nairobi | Aeroporto sprangato

(Di giovedì 12 settembre 2024) Siena, 12 settembre 2024 – Una nottata e un’intera giornata passate su un marciapiede, davanti all’di, con le porte sprangate e chiuse con i lucchetti per lo sciopero di tutto il personale del principale scalo kenyano. È la disavventura vissuta da migliaia di persone e tra loro anche dalla giovaneMarta Bartalini. “Con il nostro gruppo di una quindicina di italiani – è lei a raccontare quanto successo – siamo arrivati alle 2 del mattino all’, perché alle 5.45 (di ieri mattina) dovevamo prendere un volo per Il Cairo. Ma abbiamo trovato tutto chiuso e altre persone già in attesa, ci siamo piazzati all’esterno senza alcun ricovero, in una notte con temperature intorno ai dieci gradi. Con noi anche quattro minori tra cui una bambina con la febbre”.