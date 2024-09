Riciclaggio la corte d’Appello di Milano assolve un presunto complice di Andrea Deiana | Il fatto non sussite

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 12 settembre 2024) Non c’è la prova che fosse lui l’utilizzatore unico del profilo di Sky Ecc, l’applicazione di messaggistica criptata. Anche per questo motivo ladiha assolto Simone Andreini perchè ilnon. L’accusa era die in primo grado aveva portato a una condanna a cinque anni. Andreini era accusato di far parte di una rete di narcotrafficanti che era guidata, sempre secondo i pm, da. Secondo le contestazioni degli investigatori questa rete di narcos aveva trovato il modo di “pulire i soldi” del traffico di droga con vendite fittizie di opere d’arte e, almeno in un caso, di una litografia di Banksy, oltre che di artisti legati a una galleria nel cuore di Amsterdam.