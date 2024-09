Nuovo reato di occupazione abusiva | pene severe e sgomberi rapidi

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di giovedì 12 settembre 2024) L’approvazione alla Camera deldidi immobili segna un punto di svolta nella lotta contro le occupazioni illegali di case e edifici. La legge prevede, con la reclusione da un minimo di 2 a un massimo di 7 anni, ed è parte di un pacchetto di sicurezza più ampio che punta a contrastare varie forme di criminalità e comportamenti antisociali. L’introduzione deldiè una risposta diretta a un problema che, negli ultimi anni, ha generato molte polemiche, soprattutto nelle grandi città. Camera (immagine d’archivio) @Foto Crediti Ansa – VelvetMagUn problema crescente nelle città Le occupazioni abusive di immobili, soprattutto nelle aree urbane, sono diventate un problema sempre più pressante. In città come Roma, Milano e Napoli, si stima che migliaia di persone vivano in edifici occupati illegalmente.