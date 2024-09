MotoGP Marc Marquez | Sapore diverso tra i successi di Aragon e Misano Voglio vincere ancora

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 12 settembre 2024)è il pilota del momento del Mondiale di2024. Due vittorie consecutive proprio quando sembrava che il gradino più alto del podio rappresentasse un traguardo troppo alto per l’otto volte campione del mondo. Invece, nel giro di una settimana, sono arrivati i trionfi di-1. Nel corso di una lunga intervista, il portacolori del team Ducati Gresini, si è raccontato a 360°. Il pilota catalano inizia dalla sensazione che ha vissuto nelle due ultime vittorie: “dopo tanto tempo è stato emozionante. Adho vissuto sensazioni importanti. Domenica a, invece, era come se non potessi fallire. Volevo vedere se ero in grado di farcela. Sinceramente non me l’aspettavo dicosì in fretta. Anche per questo motivo continuerò con il mio modo di fare. Sedovrò migliorare diversi aspetti.