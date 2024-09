Mattarella | Meditare sulla corsa agli armamenti no alla politica di potenza

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di giovedì 12 settembre 2024) SANREMO – “Ladi, ladei singoli Paesi non servono la causa dell’umanità”. Lo afferma il presidente della Repubblica Sergio, in un testo inviato’47esima tavola rotonda su questioni attuali di Diritto internazionale umanitario’ organizzato dall’Istituto Internazionale di Diritto umanitario di Sanremo. “L’irruzione della intelligenza artificiale, la presenza di armi autonome” per il capo dello Stato “obbligano a una meditata riflessione sul valore della pace per i destini dell’uomo. Il tema degli– della– per imporre la propria supremazia militare e, così, il proprio dominio, è questione che non può certamente essere trascurata. Quando il vento del dialogo e della pace spirava, fu possibile limitare progressivamente il volume deglidisponibili e stabilire misure di controllo.