(Di giovedì 12 settembre 2024) IldelPabloha dichiarato che il club “ha esaminato tutte le informazioni” quando ha ingaggiato Masondal Manchester United e che non ha rimpianti per l’accordo., 22 anni, ha lasciato l’Old Trafford con un accordo da 26.6 milioni di sterline, firmando con lafrancese fino al 2029. Il giocatore è stato accusato in passato di stupro e aggressione, con l’archiviazione avvenuta nel febbraio 2023. Non sono mancate le critiche mosse dal sindaco locale, che ha definito ‘inaccettabile’ l’acquisto dell’attaccante.ha dichiarato al Thinking Football Summit: “I commenti del sindaco rafforzano ciò che abbiamo fatto, loro non avevano tutte le informazioni. Abbiamo preso la decisione internamente.