Mara Venier frena sul raddoppio al sabato

(Di giovedì 12 settembre 2024) L’attenzione maggiore è rivolta alla sua sedicesima Domenica In al via il 15 settembre, che promette di aver rinnovato e seriamente di essere l’ultima. La vera novità della stagione diè però ilalpomeriggio con il nuovo programma Le Stagioni dell’Amore. A patto che lo faccia. La conduttrice sembra infattire sul nuovo impegno, in palinsesto da novembre, ogni settimana alle 14 su Rai 1 per tutta la stagione: Non sono sicura di poterlo fare. E’ un impegno importante: 30 puntate, previste a novembre, alpomeriggio dichiara lain un’intervista al settimanale Oggi. Il programma è stato annunciato alla presentazione dei palinsesti Rai e si tratta di un dating dedicato alla terza età (qui maggiori info). Sulla carta innovativo, forse, e rischioso, sicuramente.