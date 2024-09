LIVE Coppa Sabatini 2024 in DIRETTA | 40 km al traguardo corsa amministrata dagli uomini di Hirschi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 12 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADEL TEAM RELAY DEGLI EUROPEI DI CICLISMO DALLE 14.20 14:31 Alessandro Covi è l’ultimo uomo designato dall’UAE Team Emirates. L’italiano si spende in testa al gruppo per tenere ad una trentina di secondi i battistrada. Ora circa 5 km di pianura prima del Muro di Greta (900 metri al 9.9% di pendenza media). 14:28 La situazione quando mancano 40 km aldi Peccioli. Al comando troviamo Lorenzo Milesi (Movistar Team), lo svizzero Alexander Balmer (Team Corratec-Vini Fantini), lo spagnolo Carlos Garcia Pierna (Equipo Kern Pharma) e Davide Bais (Team Polti Kometa). Per il quartetto di testa 40 secondi di margine sul gruppo. 14:24 Marce Diego Ulissi sono nelle prime posizioni del gruppo. Ancora presto per immaginare un attacco, ma le punte dell’UAE Team Emirates non vogliono farsi trovare impreparate.