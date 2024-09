Liceo del Made in Italy arriva lo stop dal Consiglio di Stato | cosa rischiano gli studenti

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di giovedì 12 settembre 2024) Per capire quanto sia intricata la vicenda che vede protagonista il nuovodelinnon basta fermarsi a leggere le ultime notizie diffuse dalla stampa. Certo, tutti parlano del clamorosoto dai magistrati deldi, che hanno bloccato l’avvio dell’anno scolastico di questo indirizzo con la sospensione di giudizio emessa nella mattinata di giovedì 12 settembre 2024. Eppure, non tutti comprendono a pieno la portata di questo passaggio, che mette in imbarazzo il governo di Giorgia Meloni e (soprattutto) colloca in un limbo davvero molto spiacevole tutti quegli– pochi a dire il vero – che avrebbero dovuto iniziare le lezioni nei prossimi giorni. Ovviamente c’è ancora spazio per ricucire la frattura (si attende a ore un intervento del ministero dell’Istruzione per sbloccare l’impasse).