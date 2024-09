L’export bergamasco riprende quota | in tre mesi oltre 5 300 milioni

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di giovedì 12 settembre 2024) Il valore delle esportazioni di Bergamo nel secondo trimestre totalizza 5.363di euro, con una variazione del -1,6% su base annua che rimane in territorio negativo. Le corrispondenti variazioni registrate dalla Lombardia e dall’Italia sono del +0,1% e del +0,5%. Le importazioni sono state pari a 3.544(-0,7% tendenziale, contro -1,1% in Lombardia e ?4,6% in Italia). Il saldo trimestrale della bilancia commerciale di Bergamo è positivo per 1.819, superiore al saldo del trimestre corrispondente dell’anno scorso (1.578). Per quanto riguarda le prestazioni dei settori trainanti delprovinciale, la situazione è la seguente: macchinari (1.