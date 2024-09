L' artista si è spenta nella sua casa di Lugano L' annuncio social della famiglia

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di giovedì 12 settembre 2024) È conosciuta a tutti, a ogni capo del mondo e di ogni generazione, per il suo grande successo, riapparsa nelle classifiche grazie a una versione remix, Bongo cha cha cha. Ma Caterina Valente, morta aa 93 anni, era molto di più: un’poliedrica, una chitarrista provetta, una ballerina e una cantante versatile come poche, in grado di spaziare tra i generi, dal jazz alla bossanova, dalla melodia italiana al blues. The Spectator la definì la risposta europea a Barbra Streisand e Liza Minelli. A dare notiziasua scomparsa è stata lacon un post Facebook sulla pagina ufficiale dell’. La «cantante, chitarrista, ballerina italo/francese nominata ai Grammy è morta pacificamente di cause naturalisuadiin Svizzera», si legge sui