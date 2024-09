Kristen Stewart | 10 cose che forse non sai sull’attrice

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di giovedì 12 settembre 2024): 10chenon saiConosciuta per il ruolo di Bella Swan nella saga di Twilight,negli ha dimostrato di essere perfettamente in grado di uscire dalla gabbia di quel ruolo e quella saga per affermarsi come una beniamina del cinema indipendente, capace di aggiudicarsi ruoli interessanti dei quali è stata all’altezza e confermarsi così come una delle attrici più interessanti e versatili della sua generazione. Ecco diecichenon sapete su. I film da attrice di1. Ha recitato in celebri film.ottiene dei primi ruoli importanti nei film La sicurezza degli oggetti (2001) e Panic Room (2022). In seguito recita in Oscure presenze a Cold Creek (2003), Le parole non dette (2004), Into the Wild – Nelle terre selvagge (2007), e The Cake Eaters – Le vie dell’amore (2007).