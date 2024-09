Imparare Giocando | la visione dei Nidi di Comunità per l’educazione e lo sviluppo dell’infanzia

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 12 settembre 2024) Tempo di lettura: 6 minuti Un lavoro di squadra o, meglio, un gioco di squadra per dirla con le parole del presidente della Rete di Economia Civile ‘Consorzio Sale della Terra’, Angelo Moretti, intervenuto a “– Il gioco nelloaffettivo, cognitivo e sociale”, incontro formativo e informativo rivolto ai genitori dei beneficiari del Nido didi Petruro Irpino, svoltosi la scorsa settimana nell’ambito di “di”, un progetto finanziato da Impresa Sociale “Con i Bambini” nell’ambito del fondo per il contrasto alla povertà educativa minorile che mira alla presa in carico di bambini e famiglie che affrontano la prima infanzia, attraverso la nascita di agri-di, il potenziamento/adeguamento dei servizio e la realizzazione di attività open air per bambini e famiglie nelle regioni Campania, Calabria, Molise, Puglia, Sicilia, ...