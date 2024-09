Il meglio del red carpet dei MTV VMAs 2024

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di giovedì 12 settembre 2024) Come ogni anno, gli MTVsono tornati per farci sognare con performance incredibili e abiti da sogno. Da Megan Thee Stallion, che ha condotto questa edizione, alle esibizioni di Lisa e Katy Perry, anche questa volta la notte deici ha regalato grandi emozioni. Sul palco ha trionfato Taylor Swift, vincitrice di ben sette statuette mentre sul redè stata Sabrina Carpenter ad ammaliare i presenti. Come una vera diva della vecchia Hollywood, Sabrina ha indossando un abito vintage firmato Bob Mackie accompagnato da una vaporosa chioma mossa. Continua invece il cambio di stile di Katy Perry, che si è presentata con un make up e hair look effetto bagnato accompagnati da un abito Who Decides War.