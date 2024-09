È Emily in Paris mania | prodotti gadget e trend per vivere da protagonista la serie

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di giovedì 12 settembre 2024) L’attesissima seconda parte della quarta stagione diinè finalmente atterrata su Netflix. Da Chicago a Parigi, oraha raggiunto la Città Eterna e per la première lei e tutto il cast hanno sfoggiato outfit da sogno. Tra tutti, la, Lily Collins, ha rivelato al mondo il suo nuovo caschetto geometrico e un sinuoso abito in oro di Schiaparelli e, proprio come una statua antica, si è fatta ammirare e fotografare da tutto il mondo. Durante queste quattro stagioni abbiamo visto, la giovane ed estroversa creativa digitale, volare a Parigi abbandonando fidanzato e amici peril suo sogno parigino. Ma non è stato tutto glamour e paillettes: oltre a non conoscere il francese ,è arrivata in Francia non conoscendo le abitudini dei francesi e le difficoltà di inserimento in questa città saranno notevoli.