Dopo la peste suina ecco la lingua blu | allevatori italiani in ginocchio cosa sta succedendo

(Di giovedì 12 settembre 2024)lanella filiera agroalimentare italiana scoppia una nuova emergenza: quella dellablu. E scatta l'emergenza peri formaggi che si fanno con latte ovino. A cominciare dal pecorino. A lanciare l'allarme è la Coldiretti. I focolai diblu sono già centinaia con migliaia di animali morti a causa della malattia che sta dilagando in Sardegna, Piemonte, Lombardia e Calabria ma anche in altre aree del Paese, rendendo necessario l'avvio immediato di una campagna vaccinale per salvare le aziende. La Coldiretti chiede un forte impegno alle istituzioni per mettere in campo tutte le soluzioni necessarie a tutelare la filiera zootecnica, proprio a partire dal reperimento dei vaccini, mentre alcune regioni hanno diffuso ordinanze con forti restrizioni per limitare la corsa dei contagi.