Dalla Georgia | Kvara ha subito colpi duri qui gira una voce

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di giovedì 12 settembre 2024) Salome Kharatishvili, giornalistana rassicura il Napoli: “tskhelia sostituito per scelta tecnica, non per infortunio” Le condizioni di Khvichatskhelia tengono in ansia il Napoli di Antonio Conte. Il talentono hauna botta nel match contro l’Albania, destando preoccupazione in vista della sfida col Cagliari. Salome Kharatishvili, giornalistana, ha fatto chiarezza ai microfoni di Radio Goal su Kiss Kiss Napoli: “L’Albania ci è andata giù pesante contro latskhelia e altri calciatori sono stati ‘picchiati’ fino a quando sono rimasti in campo. Hadei.” Tuttavia, la cronista rassicura: “Inle condizioni del calciatore azzurro non preoccupano, si parla solo della prova del calciatore del Napoli e dei suoi compagni. Ho letto che in Italia se ne parla tanto e questa cosa mi ha sorpreso un po’.