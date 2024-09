Busto Arsizio sorpreso mentre ruba nelle auto in sosta armato di bastone

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 12 settembre 2024)(Varese), 12 settembre 2024 – La polizia di Stato diha arrestato in flagranza di reato un uomo di 50 anni, residente in città,tentava dire alcuni oggetti da un’indopo aver spaccato il finestrino con un. La segnalazione alle Volanti è arrivata da una persona che intorno alle tre e mezza del pomeriggio di ieri ha notato una persona che si aggirava con fare sospetto in via Mameli. Alla vista degli agenti, l’uomo si è subito liberato di unche aveva con sé e che aveva appena utilizzato per infrangere il finestrino di un’. Portato in commissariato, dal terminale sono emersi tutti i precedenti che l’uomo si portava sulle spalle da alcuni anni, dai furti, allo spaccio a reati contro il patrimonio. È scattato così l’arresto, in attesa del processo per direttissima in tribunale.