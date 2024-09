Branzino in Crosta di Sale con Salsa al Limone e Finocchio Brasato

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di giovedì 12 settembre 2024) Un piatto elegante e semplice che esalta il sapore delicato del pesce con una cottura al forno indi, accompagnato da unaale finocchi brasati. Perfetto per una cena raffinata e leggera. Ilè un pesce delicato e versatile, perfetto per molte preparazioni. Questa ricetta è facile da preparare, ma ha un tocco gourmet grazie all’utilizzo delper cuocere il pesce, che ne preserva tutti i sapori e l’umidità Ingredienti: Per ilindi: 1intero (circa 1-1,2 kg), pulito e squamato 1 kg digrosso 2 albumi d’uovo 1, tagliato a fette 2 rametti di rosmarino fresco 2 rametti di timo fresco Pepe nero in grani q.b.