Addio a Luca Giurato volto storico della TV italiana

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di giovedì 12 settembre 2024) Lutto nel mondotelevisione. Il noto giornalista e conduttoreè venuto a mancare improvvisamente all’età di 84 anni, colpito da un infarto fulminante mentre si trovava nella località di Santa Marinella, dove stava trascorrendo alcuni giorni di relax. La notiziascomparsa di, inaspettata, ha subito fatto il giro dei media, lasciando un vuoto profondo non solo tra i suoi colleghi, ma anche tra il pubblico che lo ha seguito per decenni nelle sue trasmissioni., foto Ansa – VelvetMagUna carriera ricca di successiè stato unnotoRai, emittente con la quale ha collaborato per anni, diventando uno dei personaggi più amati e riconoscibilitelevisione