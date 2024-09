TS – la richiesta e i margini dell’accordo

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di mercoledì 11 settembre 2024) 2024-09-11 09:31:09 Riportiamo quanto pubblicato poco fa da Tuttosport: C’è un claim molto in voga nel mondo rossonero che è stato usato anche per il lancio di una delle tre divise di questa stagione che è “Milanismo”. Un neologismo che rispecchia in tutto e per tutto Davide Calabria, ovvero il capitano del Milan. Un giocatore cresciuto nel vivaio rossonero, che ha saputo prendersi la fiducia di tutti gli allenatori con una grande serietà nel lavoro quotidiano e mai un atteggiamento fuori posto, anche nei momenti più difficili, fino ad arrivare a prendersi i gradi di capitano dopo l’addio, a parametro zero, di Alessio Romagnoli. Negli ultimi mesi, Calabria è diventato il nuovo capro espiatorio per ogni cosa negativa accada al Milan e i fischi di San Siro contro il Torino sono stati molto sgradevoli.