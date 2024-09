The Good Doctor questa sera in onda su rai 2 i primi due episodi dell’ultima stagione

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di mercoledì 11 settembre 2024) ‘The’, ovvero il dottor Shaun Murphy, ritornasugli schermi italiani, mercoledì 11 settembre. La settima e ultimadella serie, composta da dieci, sarà trasmessa in prima visione su Rai 2 alle 21.20. In un’intervista esclusiva alla Rai, Freddie Highmore, protagonista della serie, ha descritto la conclusione delle riprese come un momento simile a quello del diploma: “Dopo aver trascorso molti anni in un ambiente chiuso, sempre con le stesse persone, alla fine provi un mix di nostalgia e riflessione. Sai che la tua vita cambierà, ma allo stesso tempo sei emozionato per il futuro”. Alla fine dellaprecedente, Shaun aveva avuto un figlio, che ritroviamo neonato all’inizio di. “Lavorare sul set con un neonato è un’esperienza magica.