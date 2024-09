Stefano di Temptation Island | chi è il barista milanese che forse farà aprire gli occhi a Federica e Alfonso

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Milano – è iniziata la nuova edizione (la seconda di questa stagione) di “” il programma cult di Mediaset condotto dall’immancabile Filippo Bisciglia. Il pubblico non aveva ancora fatto in tempo ad “archiviare” i vecchi protagonisti (uno – Lino Giuliano – parteciperà al “Gf Vip” al via tra pochi giorni), che ecco spuntare sette nuove coppie (in crisi, ovviamente), che hanno scelto di andare in tv per mettere alla prova la loro relazione. Tra i protagonisti della prima puntata che – avevate dei dubbi? – hanno calamitato l’attenzione c’è anche un. Si tratta di, uno dei 26 single (13 donne e 13 uomini) che partecipano alla trasmissione.ha 32 anni e lavora comea Milano. Alto, moro e con un fisico sportivo (del resto nel programma è stato scelto come “tentatore”), ha le idee chiare.