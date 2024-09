Spinazzola a Radio CRC | Conte come Gasperini Lukaku è già cambiato in sette giorni

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Leonardoha rilasciato un’intervista aCRC e ha affrontato diversi temi, tra cui l’intesa con Kvaratskhelia e la preparazione a Cagliari-Napoli Il Napoli deve preparare la sfida contro il Cagliari. Un match mai banale, specialmente quando si gioca in trasferta in Sardegna, dove l’atmosfera è letteralmente infernale nei confronti degli azzurri, per via di un astio che dura da decenni. In questi, al centro sportivo erano assenti tanti giocatori ed è stato difficile poter lavorare su alcuni aspetti. Lo riconosce ancheallaCRC, partner della SSC Napoli: “La settimana scorsa eravamo solo 10 a Castel Volturno, ci siamo focalizzati sull’aspetto fisico. Abbiamo fatto poca tattica perché mancavano giocatori per completare la squadra. Con il rientro dei nazionali, abbiamo ricominciato a mettere giù dei concetti importanti per le prossime partite”.