PS5 Pro tutti i giochi gireranno a 60 FPS? Un giornalista spegne l’entusiasmo dei fan

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Tom Warren ha ribadito che nonottimizzati per PS5 Proa 60, visto che Sony non richiederà necessariamente questi fotogrammi al secondo per concedere ai titoli la certificazione dedicata alla nuova console. Ildi The Verge ha ricordato come già qualche mese fa avesse condiviso le richieste di Sony per ottenere la certificazione “PS5 Pro Enhanced”, dove tra queste non è presente il requisito dei 60 fotogrammi al secondo. Tom Warren ha ricordato infatti che per ottenere la certificazione i team di sviluppo potranno scegliere tra risoluzione a parità di frame rate, attivare effetti di ray tracing a parità di frame rate, oppure ancora aumentare i fotogrammi facendoli salire da 30 a 60. Tenendo in considerazione questo fatto, i team di sviluppo non saranno costretti a far girare i titoli a sessanta fotogrammi al secondo.