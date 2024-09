Pomezia spacciava per strada | pusher in manette

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di mercoledì 11 settembre 2024), 11 settembre 2024 – Nella serata di ieri una pattuglia aliquota radiomobile dei carabinieri diha notato in via Ugo Malfa un giovane che si aggirava con fare sospetto davanti all”ingresso di un palazzo. I carabinieri hanno poi notato un’altra persona e uno scambio fra i due. All’avvicinarsi dei carabinieri si sono dati alla fuga. Il giovane ha cercato di disfarsi di quello che aveva in mano e si è introdotto in un bar, all’interno del quale è stato bloccato. Con la successiva perquisizione, all’interno del palazzo (usato come base dello spaccio) sono stati rinvenuti 50 grammi di cocaina, alcune dosi di crack e circa 4mila euro in contanti. Il giovane è stato arrestato e l’arresto è stato convalidato.