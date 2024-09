Obbligo Eta per viaggiare nel Regno Unito | che cos’è e quanto costa

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di mercoledì 11 settembre 2024) A partire dal 2025, pernelsarà necessario ottenere una Electronic Travel Authorisation (Eta), un’autorizzazione elettronica simile all’Esta degli Stati Uniti. La misura, voluta dal governo britannico, entrerà in vigore nell’era post-Brexit e sarà obbligatoria per tutti i cittadini dell’Unione Europea, italiani inclusi, che non abbiano già un visto di lavoro o uno status di residenza nell’Eta, come funziona, quando diventerà obbligatoria ecosterà ottenerla? Di seguito una breve guida introduttiva. Chel’Eta? L’Eta (Electronic Travel Authorisation) è un’autorizzazione elettronica che i viaggiatori devono ottenere prima di entrare nel