Maserati a prezzo speciale per gli operai l’ira delle opposizioni | Lavoratori presi in giro Urso venga in Aula per informativa urgente

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 11 settembre 2024)sul piede di guerra alla Camera dopo l’ultima beffa aiStellantis che hanno ricevuto dall’azienda una mail per una “offerta” per l’acquisto di una. “Chiediamo un’al ministro. Per noi è scioccante, dopo lo stop agli stabilimenti e l’annuncio di altri mesi di cassa integrazione, vedere un’offerta da parte dell’azienda dell’acquisto di unaa prezzi scontati. È un insulto alla decenza che fa alzare il livello di conflitto in questo paese”, attacca Marco Grimaldi di Avs. “Non so se Tavares ascolterà mai questo intervento. Lo diciamo però agli Elkann, la vicenda sta superando il segno. E lo diciamo al governo. Siamo uniti nel chiedere dignità per ie le lavoratrici, perché siamo diventati il luogo della cassa integrazione”.