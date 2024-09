LIVE Bolelli Vavassori-Matos Melo Italia-Brasile 1-0 Coppa Davis 2024 in DIRETTA | sfida da non sottovalutare per gli azzurri

Leggi tutta la notizia su oasport

14:13 Buon pomeriggio e ben ritrovati nella scritta del doppio di. Capitani che hanno da poco comunicato le proprie scelte. Come previsto saranno Simone ed Andrea a scendere in campo contro Rafael e Marcelo. Il doppio inizierà dopo Berrettini-Fonseca ed Arnaldi-Monteiro. 16:43 che parte bene con la vittoria in due parziali di Matteo Berrettini sul brasiliano Fonseca. Tra circa 30 minuti spazio al secondo singolare con Matteo Arnaldi che Thiago Monteiro, al termine della quale toccherà al doppio.