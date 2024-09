Lascito solidale Mulè | Donare consegna all’eternità le nostre vite

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di mercoledì 11 settembre 2024) ROMA – “Fare del bene, occuparsi degli altri, sentire la necessità di restituire un pezzo di quanto fatto o di quanto ricevuto significa cogliere appieno il senso della vita, che risiede anche in quello che si lascia dopo l’esistenza. Ilesprime questo significato profondo. Per concretizzarlo servono persone e realtà capaci di trasformare la materialità dei beni in qualcosa di più alto. Le associazioni hanno la responsabilità di non tradire questo mandato chequanto doniamo agli altri”.