La Stagione 1 di The War Within è qui

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Oggi ha inizio la1 di The War, l’ultima espansione di World of Warcraft, di cui potete trovare le nostre impressioni qui. In questa nuova, i difensori di Azeroth saranno chiamati ad assaltare il Palazzo di Nerub’Ar, il primo raid di questa espansione, per sconfiggere la regina Ansurek, leader dei nerubiani e araldo di Xal’Atath. Andiamo a vedere nel dettaglio le novità portate dalla1. Nerub’Ar Palace Il primo raid dell’espansione ci vedrà contrapposti a 8 boss che, come sempre, saranno uno più difficili dell’altro fino a giungere alla regina Ansurek. Da oggi, il raid è disponibile in modalità Normale ed Eroica, così come è aperta la prima ala per la modalità LFR. Le modalità Mitica e Storia saranno invece disponibile dalla prossima settimana, così come la seconda ala per il LFR.