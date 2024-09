Kvaratskhelia infortunato? Il georgiano ha giocato con un forte dolore! Ecco le sue condizioni

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Khvichaha scelto di restare in campo nonostante un fastidio muscolare durante la partita contro l’Albania. Khvicha, stella del Napoli e capitano della nazionale georgiana, ha dimostrato una determinazione e un’attaccamento al suo Paese straordinari durante la partita contro l’Albania. Nonostante un infortunio muscolare subito nel primo tempo, il talentuoso esterno offensivo ha scelto di continuare a lottare fino alla sua sostituzione negli ultimi minuti del match. Questa scelta coraggiosa e il suo impegno in campo non sono passati inosservati, come confermato dal CT della Georgia, Willy Sagnol, durante la conferenza stampa post-partita. L’infortunio durante Albania-Georgia Khvichaha subito un colpo duro nei primi minuti della partita, che gli ha provocato un fastidio muscolare significativo.